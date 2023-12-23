Визнання Європою та США "виборів" у РФ є чимось середнім між неможливим і вкрай малоймовірним, - Фрід

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Важко уявити, що Європа чи США визнають ці псевдовибори. Цілком очевидно, що Путін не має наміру проводити їх чесно і демократично. Для мене визнання таких виборів є чимось середнім між неможливим і вкрай малоймовірним. Ми вважаємо Путіна диктатором, людиною, яка утримує свою владу за допомогою страху і сили, а іноді й вбивств, кидаючи до в'язниці або виганяючи за межі країни своїх опонентів. Ось чому йому вдається залишатися при владі. Він продовжує діяти в стилі Сталіна, і це точно до добра Росію не приведе. Натомість буде багато болю, допоки російський народ не прокинеться і не зрозуміє, що цей лідер зробив із ними та з Росією", - зауважив екскоординатор Держдепу США.

Деніел Фрід переконаний, що потрібно допомагати Україні. І чим більше Україна досягне успіху в боротьбі за виживання, тим ближчим буде день, коли російський народ зможе обрати інший курс, аніж Владімір Путін.