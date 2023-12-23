Визнання Європою та США "виборів" у РФ є чимось середнім між неможливим і вкрай малоймовірним, - Фрід
Багаторічний екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" зазначив, що Путін не має наміру проводити вибори у РФ чесно і демократично
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Важко уявити, що Європа чи США визнають ці псевдовибори. Цілком очевидно, що Путін не має наміру проводити їх чесно і демократично. Для мене визнання таких виборів є чимось середнім між неможливим і вкрай малоймовірним. Ми вважаємо Путіна диктатором, людиною, яка утримує свою владу за допомогою страху і сили, а іноді й вбивств, кидаючи до в'язниці або виганяючи за межі країни своїх опонентів. Ось чому йому вдається залишатися при владі. Він продовжує діяти в стилі Сталіна, і це точно до добра Росію не приведе. Натомість буде багато болю, допоки російський народ не прокинеться і не зрозуміє, що цей лідер зробив із ними та з Росією", - зауважив екскоординатор Держдепу США.
Деніел Фрід переконаний, що потрібно допомагати Україні. І чим більше Україна досягне успіху в боротьбі за виживання, тим ближчим буде день, коли російський народ зможе обрати інший курс, аніж Владімір Путін.
- 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
- За даними британської розвідки, російські загарбники вдаватимуться до фальсифікацій та залякувань жителів тимчасово окупованих територій під час виборів президента РФ. Голосування окупанти хочуть використати, щоб надати відчуття легітимності вторгненню в Україну.
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