Визнання "Л/ДНР" - частина плану Путіна по дестабілізації України, - Яценюк
Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що президент РФ Володимир Путін діятиме за сценарієм Абхазії та Південної Осетії і визнає незалежність так званих ЛНР та ДНР
Таку думку політик висловив в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"В Кремлі був вже давно заготовлений план дій. Частина цього плану є визнання так званих ЛНР та ДНР самостійними суб’єктами. Тобто, фактично Путін буде йти шляхом Абхазії та Осетії так, як вони це робили. Що стосується вторгнення РФ в Україну, то все відбувається так як описали американці, крім однієї речі. Зокрема, не відбулось вторгнення Росії в Україну 16 лютого, але до того дня і по сьогоднішній Путін продовжує накопичувати війська і готується до нападу. Путін і не збирається зменшувати накопичення військ біля кордонів України і готуватиме операції по тероризму та саботажу." - пояснив Яценюк.
Політик зауважив, що немає сумнівів про те, що вторгнення Росії в Україну планувалось саме на 16 лютого, оскільки звернення (ватажка терористів "Л/ДНР", - ред) Пушиліна про необхідність евакуації громадян було записано саме в цей день, що ще раз доводить підготовку до агресії саме на цей день. На думку Яценюка, все це дає підстави говорити, що всі дані американської розвідки є достовірними.
"Я вважаю, що Путін готовий на все, в тому числі на організації терактів проти власних громадян. Його не хвилює доля власного народу. Він це робив раніше і здатен робити це зараз. Адже, якщо вони приймуть рішення про повномасштабну війну проти України, то Путіну потрібно виправдання для його громадян. Це повинна бути жахлива картинка. І Путін готовий до будь-яких жертв для задоволення власної потреби відновлення "руського миру". Тому, вважаю, що в них є в планах терористичні атаки на власне населення." - додав Яценюк.
- Нагадаємо, 21 лютого, під час засідання Ради безпеки РФ під головуванням Володимира Путіна розглядалося питання визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР"
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