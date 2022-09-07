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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною

Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною

7 вересня, 2022 середа
20:25
війна з Росією Володимир Путін

Радник глави Офісу президента відреагував на заяву Володимира Путіна про те, що Росія "нічого не втратила", розв'язавши повномасштабну війну проти України

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Подоляк написав, що Росія "втратила ринки, репутацію, стала терористом та глобальним ізгоєм. А ще "втратила" 50,000 військових, 2000 танків і крейсер "Москва".

"Що РФ "придбала" натомість? Вкрадені телевізори та авто українців?", - написав радник глави ОПУ.

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  • 7 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні, а лише "зміцнила свій суверенітет".
  • Того ж дня Володимир Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з українських портів, аби воно не потрапляло до Європи.
  • 27 серпня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що виснаження мобілізаційного потенціалу основних "донорів" війни проти України — Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших неблагополучних регіонів, примушує Кремль активізуватись в так званих центральних областях

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Новини
Володимир Путін
окупанти
Михайло Подоляк
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