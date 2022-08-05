"Загинули люди": влада Берліну пояснила заборону виставки знищеної російської техніки
Окружне управління Берліну достримується негативної позиції щодо запиту на виставку знищеної російської техніки та висловило занепокоєння тим, що "люди, ймовірно, загинули в цих танках"
Про це інформує на Sueddeutsche Zeitung.
Крім того, місцева влада заявила, що виставка перед російським посольством зачепила зовнішньополітичні інтереси Німеччини.
Рішення, як відомо, різко розкритикував посол України Андрій Мельник.
Скасування виставки призвело до справжнього скандалу, чинний посол, який в осяжному майбутньому покине Берлін, розкритикував рішення влади Берліну.
"Ми закликаємо окружну канцелярію та особисто чинного мера пані Гіффі та канцелярію Сенату переглянути своє сумнівне рішення та дати дозвіл на цю важливу виставку", — сказав Мельник.
У Сенатській канцелярії вирішили не коментувати критику українського посла.
- Експосол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що влада Берліна відмовила у дозволі проведення виставки знищеної в Україні російської техніки перед посольством Російської Федерації
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