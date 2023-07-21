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Владі буде складно знайти заміну Ткаченку і це може привести до серйозної кризи, - Княжицький

21 липня, 2023 п'ятниця
21:34
Культура Микола Княжицький

Президент Володимир Зеленський фактично здає міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, бо реагує на незадоволення суспільства

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Я зараз думаю, як їм буде складно знайти заміну для Ткаченка. Він фаховий журналіст, менеджер. Робив такі речі, які б я в житті не погодився робити. Цензурував, як писала преса, цей телевізійний марафон. Разом з тим і культурою займався, і щось намагався пояснити. Хотів бути і хорошим, і поганим - робив і ганебні речі, і речі корисні для суспільства. Де ще ви знайдете хорошого культурного менеджера? Не знайдете. Ви знайдете цензора, який хоч трохи розбирається в культурі? Теж не знайдете", - сказав він.

На думку Княжицького, це для влади дуже серйозний виклик, який може привести до серйозної кризи.

"Тим більше, що Ткаченко з перших днів був з президентом Зеленським - він був директором каналу, де працював Зеленський. Цей канал фінансував його серіали, Квартал 95. Це дійсно один із ключових членів команди Зеленського. Президент його в такий спосіб фактично здає, бо реагує на незадоволення суспільства. А влада популістів не може на це не реагувати і добре, що реагує. Я позитивно це розцінюю. Це мало б бути шляхом переоцінки ролі культури і культурної політики загалом в державі. Цієї переоцінки я поки що, на жаль, не бачу", - підсумував нардеп.

Що відомо про звільнення Ткаченка з посади голови Мінкульту

Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

Міністр вже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці. 

Згодом на сайті Офісу президента з'явилася петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури України у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків. Станом на 2 червня 2023 року вона набрала необхідних 25 тисяч голосів. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

23 червня активісти знову вимагали відставки Ткаченка. Вони з'явилися з плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві. Активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

20 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода" Ткаченко заявив, що не має наміру йти з посади. У цьому ж інтерв’ю він сказав, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. 

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

Одразу після звернення Зеленського Олександр Ткаченко подав прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. 

До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України. Її розглянуть на найближчому засіданні.

Верховна Рада
Микола Княжицький
Володимир Зеленський
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