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Стефанчук: відставку Ткаченка Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні

21 липня, 2023 п'ятниця
17:11
Суспільство Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко

До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України

Про це повідомив у Facebook спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади Міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою", - йдеться у повідомленні голови ВР.

За словами Стефанчука, заяву Ткаченка розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Раніше народний депутат та голова парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Детектору медіа" заявив, що відставка Ткаченка відбудеться на одному з найближчих планерних засідань Верховної Ради.

Він зазначав, що, на його думку, звіт Ткаченка перед відставкою був би доцільним.

"Моя особиста думка, що звіт був би доцільний, бо дозволив би дезавуювати значну, якщо не більшу частину маніпулятивних звинувачень на його адресу та на адресу міністерства", - сказав Потураєв.

Нардеп також додав, що поки не знає, які кандидатури розглядаються на заміну Ткаченку, але сам з цікавістю чекає на людину, яка "візьме на себе відповідальність забезпечити потреби української культури позабюджетними грошима".

Що відомо про звільнення Ткаченка з посади голови Мінкульту

Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

Міністр вже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці. 

Згодом на сайті Офісу президента з'явилася петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури України у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків. Станом на 2 червня 2023 року вона набрала необхідних 25 тисяч голосів. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

23 червня активісти знову вимагали відставки Ткаченка. Вони з'явилися з плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві. Активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

20 липня в інтерв’ю "Радіо Свобода" Ткаченко заявив, що не має наміру йти з посади. У цьому ж інтерв’ю він сказав, що вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. 

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

"Кожен проєкт, який може бути реалізований за допомогою позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за допомогою саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але нині маємо інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, недержавні", - наголосив Зеленський. 

Одразу після звернення Зеленського Олександр Ткаченко подав Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. У повідомленні у соцмережі він додав, що культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.

Культура
Україна
політика
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