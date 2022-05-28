Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина окупанта.

Росіяка ствержує, що випадків зґвалтування побільшало саме під час прибуттям на ротацію війсьових РФ з інших регіонів.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.

Російські солдати перевдягаються у цивільний одяг, купляють машини та починають приставати до жінок. Не соромляться чіплятися до неповнолітніх просто на вулиці.

Також жінка розповідає про дівчину, для якої знайомство з солдатом РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма військовими.

Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам ​повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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