"Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия". У Бєлгородській області РФ рашисти ґвалтують місцевих
СБУ перехопило розмову, де дружина російського загарбника, яка працює в правоохоронних органах РФ, розповіла про масові зґвалтування в Білгородській області. Той регіон наразі є перевалковим пунктом для рашистів. Крім того, у розповіді йшлося про дівчину, яка познайомилася з російським солдатом, а той привів її до п’ятнадцятьох військових
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – розповідає дружина окупанта.
Росіяка ствержує, що випадків зґвалтування побільшало саме під час прибуттям на ротацію війсьових РФ з інших регіонів.
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…",- уточнює жінка.
Російські солдати перевдягаються у цивільний одяг, купляють машини та починають приставати до жінок. Не соромляться чіплятися до неповнолітніх просто на вулиці.
Також жінка розповідає про дівчину, для якої знайомство з солдатом РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма військовими.
- Катували мирних людей і ґвалтували неповнолітню дівчину на Чернігівщині: двом російським окупантам повідомлено про підозру.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.
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