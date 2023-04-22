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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 470 дітей

22 квітня, 2023 субота
09:27
Війна з Росією діти, війна

Станом на ранок 22 квітня 2023 року більше ніж 1419 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 949 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також зазначається, що ці цифри не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що 21 квітня внаслідок обстрілу ворогом смт Нью-Йорк Донецької області поранено 9-річного хлопчика. 

  • Від 24 лютого 2022 року до 23 березня 2023 року внаслідок воєнних дій російських військ в Україні загинуло 465 дітей, щонайменше 940 зазнали поранень.
Суспільство
Україна
російська армія
окупанти
Військові новини
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