Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 470 дітей

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 949 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Також зазначається, що ці цифри не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що 21 квітня внаслідок обстрілу ворогом смт Нью-Йорк Донецької області поранено 9-річного хлопчика.