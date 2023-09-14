Водіям на ТОТ обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою після отримання паспорта Росії

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Дорожні поліцаї обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою при отриманні паспорта ворога. Фактично окупанти обіцяють за червону макулатуру весь пакет "документів", - ідеться у повідомленні.

Також окупанти пропонують старшокласникам водійські права зі "спрощеною здачею" у 17 років, за умови наявності паспорта РФ. Таким чином ворог намагається виконати план із паспортизації.

Що відомо про примусову паспортизацію на ТОТ

Улітку минулого року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України.

30 вересня 2022 року Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький. Оскільки окупанти називають ці регіони "російськими", вони вимагають від жителів брати паспорти РФ, однак охочих це робити небагато. Тому загарбники вдаються до погроз, аби змусити людей брати російське громадянство. Наприклад, окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.