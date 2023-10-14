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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Вогневі позиції ЗСУ готувалися з 2014 року, окупанти вже 9 років не можуть прорвати оборону": військексперт Снєгирьов про ситуацію навколо Авдіївки
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"Вогневі позиції ЗСУ готувалися з 2014 року, окупанти вже 9 років не можуть прорвати оборону": військексперт Снєгирьов про ситуацію навколо Авдіївки

14 жовтня, 2023 субота
19:04
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що вогневі позиції Збройних Сил України навколо Авдіївки готувалися з 2014 року, окупанти вже 9 років не можуть прорвати оборону

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Снєгирьов зазначив, що росіяни нарікають на рішення командування щодо штурму Авдіївки й питають, коли буде "викоренена "мурадовщина".

"Я пояснюю: це той самий російський командувач, який в лоба кидав танкові колони на штурм Вугледару. У них те саме питання, скільки може продовжуватися цей ідіотизм. І відповідно вже оцінка подій у росіян щодо штурму Авдіївки непереможна, вони ставлять собі питання, чи це другий Бахмут. При цьому, вони розуміють, що Бахмут вони штурмували 9 місяців", - зазначив військексперт.

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Окрім цього, Снєгирьов звернув увагу на риторику українських експертів, щодо того, що нібито є російський дедлайн зробити подарунок Путіну, до 31 грудня захопивши Авдіївку.

"Ще раз повторюю: Авдіївка на відміну від Бахмуту - суцільна промзона. Тут вогневі позиції ЗСУ готувалися з 2014 року, самі росіяни змушені визнати, що позиції "закатані" в бетон. Авдіївський коксохімічний комбінат - це навіть не Маріуполь, не Азовсталь, бо позиції були підготовлені заздалегідь. Вони 9 років не можуть прорвати лінію оборони", - наголосив він.

Снєгирьов вважає, що про це варто говорити й заспокоїти українське населення, бо ті самі росіяни сьогодні спростували свою ж інформацію про те, що вони "успішно захопили терикон і вийшли ледь не до залізничної колії". 

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Азовсталь
втрати окупантів
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