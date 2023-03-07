Ворог бив по трьох районах Харківщини протягом доби: пошкоджені будинки, навчальний заклад і господарські споруди
Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів
Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Зокрема, додається, що під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти.
"У смт. Козача Лопань Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина", - йдеться у дописі.
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Також зазначається, що у с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. Додається, що обійшлося без постраждалих.
"В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів", - додається у дописі.
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