"Ворог доведений до відчаю": Гуменюк припустила, що РФ може пустити в хід недоторкані запаси ракет
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк уважає, що доведений до відчаю ворог може застосувати ракети зі стратегічного запасу, який раніше не збирався чіпати
Про це вона сказала в ефірі телемарафону 4 травня.
На її думку, в окупантів залишилось дуже мало ракет.
"Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю "червону межу", за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись,
– сказала Гуменюк.
За її словами, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох, на них нині 16 "калібрів".
- Уранці в Чорному морі було чотири ракетоносії з 32 "калібрами".
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