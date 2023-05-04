Про це вона сказала в ефірі телемарафону 4 травня.

На її думку, в окупантів залишилось дуже мало ракет.

"Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю "червону межу", за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись,

– сказала Гуменюк.

За її словами, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох, на них нині 16 "калібрів".