Ворог формує 12 штурмових рот для пробиття дірок у нашій обороні, - пресслужба Східного угруповання військ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз з цікавого можу повідомити, що противник формує 12 штурмових рот, якими надалі буде намагатися пробивати дірки у нашій обороні. Це приблизно 2 тисячі військовослужбовців, які зараз завершують своє формування. Проте наші хлопці надійно тримають оборону, зокрема і на Лимано - Куп'янському напрямку, де працюють підрозділи "Азову", - зауважив начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Ілля Євлаш додав, що для етеру на телеканалі "Еспресо" українські бійці передали йому паспорти російських військових, які потрапили у полон. Це представники РФ. Тобто, зазнаючи потужного вогневого ураження, вони все одно продовжують лізти.

"Противник тримає на Лимано-Куп'янському напрямку досить серйозні сили, застосовує свою сучасну техніку, як БМП-3, танки Т-90. Ворог робить акцент в основному на артилерії. Зараз відсутні там бойові зіткнення, після того, як загарбник добряче отримав по зубах. Однак за минулу добу 552 рази ворог відкривав вогонь по наших окопах, також завдав 17 авіаударів. Найбільша інтенсивність ворога спостерігалася на Кремінському напрямку, де російські війська здійснили 190 обстрілів. Також гаряче було й у Сіверському районі біля Білогорівки та Роздолівки, там ворог застосовував артилерію 150 разів", - повідомив військовослужбовець.

Євлаш підкреслив, що українські захисники ефективно знищують ворожу техніку. За останню добу було ліквідовано 61 окупанта, також вдалося знищити ЗРК "Стріла-10".