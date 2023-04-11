Ворог готується до оборони в Маріуполі, - радник мера Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Корпус, який був призначений для умовного захисту Маріуполя, ще влітку минулого року становив десь півтори тисячі окупантів, а на сьогодні їх 5-7 тисяч, які будуть залишатися для оборони міста. Загалом на території Маріуполя і Маріупольського району сконцентровано приблизно 25-30 тисяч поки що живої сили ворога. Серед цього складу є і мобілізовані, і російські підрозділи, що відведені з лінії фронту, і "ДНРівці" та "ЛНРівці". Одночасно вони достатньо потужно укріплюються, риють окопи та встановлюють "зуби дракона", - розказав радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко додав, що інтенсивність встановлення цих бетонних споруд така, що росіяни збираються відкривати ще один бетонний завод посеред міста.

"Окупанти укріплюються. Вони дійсно збираються битися за Маріуполь та Маріупольський район. Тому, цілком можливо, що нас чекає битва за Маріуполь не менш запекла, а ніж була до окупації. Це сумно, навіть не через те, що місто буде дознищено, а ще й те, що зараз всі підвали у місті закриті. Тобто ми розуміємо, на яку небезпеку росіяни знову наражають наших людей. Будемо сподіватися, що фронт врешті решт здригнеться при нашому контрнаступі й окупанти втечуть. Але на сьогодні вони точно не збираються тікати, бо укріплюються навіть там, де не укріплювалися ЗСУ свого часу. Наприклад, укріплюються з узбережжя по всіляких пересічних дорогах з Бердянська, також в районі Розівки на межі Запорізької та Донецької областей – це все говорить, що противник готується до оборони", - підсумував Андрющенко.