Ворог готується до оборони в Маріуполі, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, вважає, що окупанти збираються битися за Маріуполь та Маріупольський район, бо укріплюються навіть там, де не укріплювалися ЗСУ свого часу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Корпус, який був призначений для умовного захисту Маріуполя, ще влітку минулого року становив десь півтори тисячі окупантів, а на сьогодні їх 5-7 тисяч, які будуть залишатися для оборони міста. Загалом на території Маріуполя і Маріупольського району сконцентровано приблизно 25-30 тисяч поки що живої сили ворога. Серед цього складу є і мобілізовані, і російські підрозділи, що відведені з лінії фронту, і "ДНРівці" та "ЛНРівці". Одночасно вони достатньо потужно укріплюються, риють окопи та встановлюють "зуби дракона", - розказав радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що інтенсивність встановлення цих бетонних споруд така, що росіяни збираються відкривати ще один бетонний завод посеред міста.
"Окупанти укріплюються. Вони дійсно збираються битися за Маріуполь та Маріупольський район. Тому, цілком можливо, що нас чекає битва за Маріуполь не менш запекла, а ніж була до окупації. Це сумно, навіть не через те, що місто буде дознищено, а ще й те, що зараз всі підвали у місті закриті. Тобто ми розуміємо, на яку небезпеку росіяни знову наражають наших людей. Будемо сподіватися, що фронт врешті решт здригнеться при нашому контрнаступі й окупанти втечуть. Але на сьогодні вони точно не збираються тікати, бо укріплюються навіть там, де не укріплювалися ЗСУ свого часу. Наприклад, укріплюються з узбережжя по всіляких пересічних дорогах з Бердянська, також в районі Розівки на межі Запорізької та Донецької областей – це все говорить, що противник готується до оборони", - підсумував Андрющенко.
- 2 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти везуть до Запорізької області пірамідальні протитанкові споруди "зуби дракона"
- 6 квітня Петро Андрющенко розповідав, що у Маріупольському районі окупанти набирають підлітків у "добровольчу дружину" і навчають воювати
- 10 квітня Петро Андрющенко розказав, що під Маріуполем окупанти виселяють ціле село заради розміщення військових
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе