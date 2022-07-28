Ворог не покидає думки окупувати Донеччину, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
Офіцер обласної Тероборони Луганщини Сергій Шакун розповів, що росіяни намагаються просуватися з боку Вуглегірської ТЕС на Бахмут та Соледар
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині ситуація залишається вкрай важкою. Противник робить спроби просунутися у напрямку через Сіверськ та вийти на Слов'янський напрямок. Велику кількість голоти назбирали й кидають на наші позиції. Ворог не покидає думки окупувати Донеччину", - наголосив Шакун.
- На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.
- Противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.
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