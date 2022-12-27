Ворог нервує та постійно переміщується на лівобережжі Дніпра, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог на лівобережжі Дніпра нервується. Росіяни постійно переміщуються, тому що наш вогневий контроль, який там встановлюється, методично й системно не дає їм спокою. Наш вогневий контроль не дає ворогу логістично забезпечувати свої підрозділи. Не дозволяє зберігати боєприпаси у певних місцях, які ми одразу виявляємо й знищуємо", - зазначила Гуменюк.

За словами керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь", ЗСУ виконують планову, методичну роботу, яка призводить до більш активних дій.

"Є потрібність у знищенні запасів ворога, підрив його спроможностей. Росіяни відтягують свої підрозділи якомога далі від урізу води. Це сприяє тому, щоб обстріли правого берега Дніпра були мінімізовані. Намагаємося витісняти окупантів до кордонів 1991 року", - додала Гуменюк.

У Генічеську, що на Херсонщині, росіяни почали перекидати окупаційну поліцію на лівий берег області та залучати до чергування на блокпостах

За зведенням Генштабу, українські захисники відбили атаки окупантів на Донеччині та Луганщині, також ЗСУ уразили 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів

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