Ворог підтягує живу силу на Південь, яка технічно незабезпечена, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Півдні ворог не готовий вести активну діяльність, щоб не розосереджувати сили. Попри те, що їх кількісно більше, вони підтягують мобілізаційний ресурс, але технічно вони незабезпечені. Це жива сила, яку вони готові виставляти загородженням вперед на передову", - підкреслила Гуменюк.

За її словами, на окупованих територіях Херсонщини ворог посилює методи впливу на мирне населення.

"Тактика терористів залишається сталою. Головне завдання противника - тероризувати мирне населення, ця ворожа тактика не працює. Люди розуміють, що мають справу з терористами. Наша робота по лівому берегу досить потужна. Дорозвідування зараз ускладнено через те, що ворог посилює методи впливу на мирне населення. Росіяни вишукують проукраїнське налаштоване населення. Ми намагаємось не наражати на небезпеку тих, хто нам допомагає", - зазначила Гуменюк.

Ворожі війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Проте українські воїни продовжують відбивати атаки ворога й знищили близько 20 окупантів та уразили 2 райони скупчення окупантів

За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 126,6 тис. окупантів, 3201 танк і 6369 бронемашин

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