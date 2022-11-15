Звернення президент оприлюднив в офіційному телеграм-каналі.

Президент повідомив, що росіяни випустили 85 ракет, але планують ще запуски.

"85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас усіх: бережіть себе і будьте в укриттях деяких час", - заявив Зеленський.

Він додав, що усе, пошкоджене окупантами в наслідок ракетних ударів буде відновлене.

"Знаю, що удари відключили енергетику в багатьох місцях нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні, ви молодці!", - наголосив президент України.