"Ворог свого не добʼється, ми все відновимо і переживемо": Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через масовані ракетні удари росіян
Звернення президент оприлюднив в офіційному телеграм-каналі.
Президент повідомив, що росіяни випустили 85 ракет, але планують ще запуски.
"85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас усіх: бережіть себе і будьте в укриттях деяких час", - заявив Зеленський.
Він додав, що усе, пошкоджене окупантами в наслідок ракетних ударів буде відновлене.
"Знаю, що удари відключили енергетику в багатьох місцях нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні, ви молодці!", - наголосив президент України.
- Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах
- Через ворожі ракетні обстріли затримується низка поїздів.
- Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла
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