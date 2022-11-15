Через ворожі ракетні обстріли затримується низка поїздів. Перелік

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зокрема:

№88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин; №17 Харків - Ужгород затримується на 30 хвилин; №711 Краматорськ - Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин. Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ - Перемишль, №750 Ужгород - Київ, безпересадкові вагони Відень - Київ, №772 Хмельницький - Київ, №86 Львів - Запоріжжя, №55 Київ - Рахів.

Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком.

Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

"Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах", - також йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

У Києві у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.