Ворог завдає постійних авіаударів по населених пунктах Донеччини, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА повідомила, що окупанти за останню добу 6 червня безперервно здійснювали бомбардування Авдіївки, Мар'їнки, Курахове, селища Очеретине, Миколаївки; є поранені
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ситуація залишається напруженою. Сьогодні й вночі, і вранці, і протягом дня окупаційні війська РФ продовжували завдавати удари по Донецькій області. Авіаційних ударів зазнала Авдіївка, Мар'їнка і Курахове. Що стосуються удару по Кураховому, оскільки російська пропаганда заявляє, що вона цілить лише по військовим об'єктам, то у Курахове бомба прилетіла у середину міста, приземлилася посеред житлового масиву і наслідки руйнувань досить серйозні. Постраждали багатоповерхівки, дитячий садок. Теж можу сказати й по решті території області. Сьогодні масованих артилерійських ударів зазнала Авдіївка, селище Очеретине, Миколаївка і, на жаль, станом на сьогодні відомо про трьох поранених цивільних: один у Миколаївці та двоє в Очеретинській громаді" – повідомила речниця Донецької ОВА.
Тетяна Ігнатченко додала, що гуманітарна ситуація по області загострюється і не покращується.
"Як ви знаєте, область повністю перебуває без газопостачання, частково відсутнє водопостачання та електрика – це все пояснюється ворожими масованим ударами, які окупант наносить прицільно по об'єктам критичної інфраструктури" – зазначила Ігнатченко.
Також речниця Донецької ОВА зауважила, що продовжується евакуація цивільних людей, у тому числі з тих населених пунктів, де точаться важкі бої; в області повинні залишитися військові, правоохоронці, представники влади та люди, які забезпечують життєдіяльність міст.
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