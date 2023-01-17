Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - зауважив він.

Також Старух відзначив, що ворожі війська активізували дії, спрямовані на терор мирних громадян. Протягом минулої доби кількість обстрілів Запорізької області зросла до 130.

Надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об’єктів цивільної інфраструктури.