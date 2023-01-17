Ворожі війська вночі обстріляли громаду на Запоріжжі, пошкоджено будинки й автівки
Вночі на 17 січня російські війська з артилерії гатили по Біленьківській громаді на Запоріжжі, внаслідок цього пошкоджені будинки, надвірні споруди та автомобілі
- 16 січня російська армія обстріляла Запоріжжя і передмістя. Зафіксовано руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури, кількість постраждалих сягнула 9, серед них - троє дітей.
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