Вперше про це чую, - Маркевич заявив, що йому не пропонували очолити збірну України
Український тренер Мирон Маркевич розповів, що в УАФ йому не пропонували очолити збірну України з футболу
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами 70-річного Маркевича, інформацію про те, що УАФ розглядає його, як головного тренера збірної України, він почув від журналістів.
"Я вперше це чую. У мене не було ніяких пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили вболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було. Я не в тому віці, щоб коментувати розмови. Якби мені хтось офіційно сказав, мовляв, давайте будемо... Йдуть переговори з усіма, є різні кандидати. Зі мною ніхто не зв'язувався", - зізнався тренер.
Маркевич також вважає, що в УАФ затягли з призначенням нового тренера.
"Рішення щодо головного тренера збірної України треба було приймати 12 днів тому. Час вже втратили. Коли Шевченко пішов у відставку, тоді і треба було призначити коуча. Він би вже давно займався командою", — сказав Мирон Маркевич.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 3 серпня повідомлялось, що Сергій Ребров стане новим головним тренером збірної України з футболу.
- 10 серпня стало відомо, що чемпіон світу Олександр Петраков може очолити збірну України.
- 11 серпня Сергій Ребров мав провести фінальні переговори з керівництвом "Аль-Айном" з ОАЕ стосовно розірвання контракту.
- 12 серпня головний тренер арабського "Аль-Айна" Сергій Ребров розповів, що відданий своєму клубу, але якщо його відпустять, то він готовий очолити збірну України.
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