Вперше про це чую, - Маркевич заявив, що йому не пропонували очолити збірну України

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами 70-річного Маркевича, інформацію про те, що УАФ розглядає його, як головного тренера збірної України, він почув від журналістів.

"Я вперше це чую. У мене не було ніяких пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили вболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було. Я не в тому віці, щоб коментувати розмови. Якби мені хтось офіційно сказав, мовляв, давайте будемо... Йдуть переговори з усіма, є різні кандидати. Зі мною ніхто не зв'язувався", - зізнався тренер.



Маркевич також вважає, що в УАФ затягли з призначенням нового тренера.

"Рішення щодо головного тренера збірної України треба було приймати 12 днів тому. Час вже втратили. Коли Шевченко пішов у відставку, тоді і треба було призначити коуча. Він би вже давно займався командою", — сказав Мирон Маркевич.

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