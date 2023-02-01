Вперше в Україні обладнали судову залу в укритті
У Вінницькому апеляційному суді обладнали залу для розгляду справ під час повітряної тривоги: її розгорнули в укритті установи
Про це мовиться на сайті Вінницького апеляційного суду.
"Відтепер судові засідання у Вінницькому апеляційному суді відбуватимуться і під час повітряної тривоги. Вперше в Україні залу для розгляду справ обладнали в укритті установи", - зазначили в пресслужбі.
Так, за словами голови ВАС Сергія Медвецького, у 2022 році тільки в цій установі відкладали майже 4 тис. судових засідань, і однією з причин стала повітряна тривога.
- Нагадаємо, у четвер, 26 січня, Росія знову масово атакувала Україну ракетами:в напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 20 ракет. Про роботу ППО повідомляла влада Київщини, Вінниччини, Дніпропетровщини та Одещини.
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