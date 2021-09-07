ВПС Ізраїлю випустили ракети по Сектору Газа

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Були атаковані кілька позицій на захід і північ від міста Хан-Юніс, зокрема, майданчик для виробництва ракет, а також бетонний завод.

ЦАХАЛ вразив кілька цілей у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, викликані запуском куль із запальною сумішшю. Ізраїльська армія зазначила, що виробництво ракет було розташоване в самому центрі житлового району в Секторі Газа.