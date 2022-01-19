"Всі підстави для апеляції": у ДБР заявили, що рішення суду щодо запобіжного заходу Порошенку не забезпечить "його належної поведінки"

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



У Бюро наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчий суддя констатував законність та обґрунтованість підозри Петру Порошенку у кримінальних правопорушеннях, які йому інкримінують.



Крім цього, суд зобов'язав Порошенка:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - йдеться в повідомленні ДБР.