"Всі підстави для апеляції": у ДБР заявили, що рішення суду щодо запобіжного заходу Порошенку не забезпечить "його належної поведінки"
У ДБР вважають, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку не забезпечить "належної поведінки підозрюваного", тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У Бюро наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчий суддя констатував законність та обґрунтованість підозри Петру Порошенку у кримінальних правопорушеннях, які йому інкримінують.
Крім цього, суд зобов'язав Порошенка:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
- Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
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