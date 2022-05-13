Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО став ще одним подарунком Путіну через те, що він відправив свої війська до України 3 місяці тому. Сусідні з Росією держави, після вторгнення Путіна до України, зрозуміли, що Російська Федерація є великою загрозою і їхнім територіям. Ці країни до вторгнення були відомі тим, що були нейтральними. Тепер вони шукають допомоги, щоб захистити себе. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - це прямий результат вторгнення Росії до України", - пояснив Гербст.

Гербст наголосив, що дії Путіна тільки підсилили єдність Альянсу, коли він відправив війська до України.

"Путін своїми діями тільки підсилив єдність НАТО. Зараз досить потужні країни хочуть стати членами НАТО. Швеція та Фінляндія мають професійні армії та високотехнологічні зразки озброєння. Тому, Путін шкодить своїй же країні. Безпека Росії буде тільки погіршуватись в результаті його другого наступу на Україну" - додав Гербст.

3 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.

12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня

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