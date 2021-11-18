Вся влада Зеленського збудована на брехні, - "Європейська Солідарність"
Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat, вважають у партії "Європиейська Солідарність"
Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що ніякої операції спецслужб по затриманню «вагнерівців» не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців. Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat.
Про це йдеться у заяві, поширеній "Європейською Солідарністю".
"Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat.
У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація", - йдеться у заяві.
Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер". Ми закликаємо представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії. Встановлення істини у цьому питанні – це справа державної ваги.
- Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
- Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
- Крім того, за словами Безуглої, парламентська ТСК по "вагнергейту" не викликатиме Зеленського на засідання через його недоторканність.
- 14 вересня екс-начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, яка розслідує "Вагнергейт", були озвучені нові факти про оперативні заходи і прозвучали нові прізвища.
- 14 листопада у Bellingcat повідомили, що розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.
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