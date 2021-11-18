Вся влада Зеленського збудована на брехні, - "Європейська Солідарність"

Вся влада Зеленського збудована на брехні. Президент Зеленський брехав українцям і всьому світу, що ніякої операції спецслужб по затриманню «вагнерівців» не було, і що ніхто не зривав арешт цих злочинців. Цю брехню Зеленського переконливо викрили розслідувачі авторитетної міжнародної організації Bellingcat.



Про це йдеться у заяві, поширеній "Європейською Солідарністю".

"Матеріали Bellingcat засвідчують як сам факт можливої наявної державної зради на найвищому рівні української влади, так і вимагають невідкладно вживати заходи. Відповідні правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat.

У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню "вагнерівців" та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація", - йдеться у заяві.

Фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді вимагає створення справжньої тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер". Ми закликаємо представників всіх фракцій парламенту увійти в склад цієї слідчої комісії. Встановлення істини у цьому питанні – це справа державної ваги.

