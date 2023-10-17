Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності
В Україні близько 2,5 тис. Пунктів незламності ще потребують доукомплектування "старлінками", генераторами, системами опалення. Це обов'язок влади на місцях
Про це на засіданні уряду 17 жовтня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Щодо Пунктів незламності. Розгорнули їх понад 13 тисяч. Найбільше на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Однак близько 2,5 тис.пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади", - сказав він.
За його словами, у всіх пунктах мають бути генератори, паливо, Starlink та засоби опалення.
Також Шмигаль нагадав, що незабаром українці зможуть знайти найближчий Пункт незламності на сайті та в застосунку Дія.
Очільник уряду анонсував появу мапи Пунктів незламності в Дії ще у вересні й обіцяв, що послугу запустять до початку опалювального сезону.
Раніше перелік Пунктів незламності був доступний лише у застосунку "Київ Цифровий". Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.
- 12 жовтня стало відомо, що ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її також планують інтегрувати в Дію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе