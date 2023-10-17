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Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності

17 жовтня, 2023 вiвторок
17:26
Суспільство Денис Шмигаль

В Україні близько 2,5 тис. Пунктів незламності ще потребують доукомплектування "старлінками", генераторами, системами опалення. Це обов'язок влади на місцях

Про це на засіданні уряду 17 жовтня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо Пунктів незламності. Розгорнули їх понад 13 тисяч. Найбільше на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Однак близько 2,5 тис.пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади", - сказав він.

За його словами, у всіх пунктах мають бути генератори, паливо, Starlink та засоби опалення.

Також Шмигаль нагадав, що незабаром українці зможуть знайти найближчий Пункт незламності на сайті та в застосунку Дія.

Очільник уряду анонсував появу мапи Пунктів незламності в Дії ще у вересні й обіцяв, що послугу запустять до початку опалювального сезону.

Раніше перелік Пунктів незламності був доступний лише у застосунку "Київ Цифровий". Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.

  • 12 жовтня стало відомо, що ​ДСНС України створює єдину базу укриттів. Її також планують інтегрувати в Дію.
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
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