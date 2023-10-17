Всюди має бути Starlink: Шмигаль закликав місцеву владу доукомплектувати Пункти незламності

Про це на засіданні уряду 17 жовтня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щодо Пунктів незламності. Розгорнули їх понад 13 тисяч. Найбільше на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Однак близько 2,5 тис.пунктів потребують доукомплектування. Це завдання для місцевої влади", - сказав він.

За його словами, у всіх пунктах мають бути генератори, паливо, Starlink та засоби опалення.

Також Шмигаль нагадав, що незабаром українці зможуть знайти найближчий Пункт незламності на сайті та в застосунку Дія.

Очільник уряду анонсував появу мапи Пунктів незламності в Дії ще у вересні й обіцяв, що послугу запустять до початку опалювального сезону.

Раніше перелік Пунктів незламності був доступний лише у застосунку "Київ Цифровий". Користувачі можуть відшукати там найближче сховище, а також поскаржитись владі, якщо воно недоступне.