Про це в ефірі Еспресо заявив радник мера Херсона Роман Головня.

"Ситуація у місті складна, але стабільна, контрольована. У місті продовжується зачистка, відбуваються фільтраційні дії. Багато є інформації, що переодягнені в цивільний одяг російські військові перебувають у місті і наші військові їх зачищають", - сказав він.

За словами Головні, таких затриманих достатньо багато.

"Щодо логіки і не логіки тих, хто переодягнений перебуває на деокупованій території Херсонщини. Перші - це ті, хто не встиг втекти. Друге - це диверсійні групи, які тут залишились, щоб прикривати відхід і здійснювати певні теракти. Також багато залишено багато "спеціалістів" з наведення на цілі, які потенційно можуть бути цікаві ЗС РФ в міста та на деокуповані території області", - підсумував радник міського голови.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими.

14 листопада 2022 року в деокупованому Херсоні підняли український прапор.