Втікачі-невдахи, ДРГ та навідники: радник мера Херсона назвав групи військових РФ на деокупованій території
У деокупованому Херсоні продовжується зачистка, відбуваються фільтраційні дії - є дані, що переодягнені в цивільний одяг військові РФ перебувають у місті
Про це в ефірі Еспресо заявив радник мера Херсона Роман Головня.
"Ситуація у місті складна, але стабільна, контрольована. У місті продовжується зачистка, відбуваються фільтраційні дії. Багато є інформації, що переодягнені в цивільний одяг російські військові перебувають у місті і наші військові їх зачищають", - сказав він.
За словами Головні, таких затриманих достатньо багато.
"Щодо логіки і не логіки тих, хто переодягнений перебуває на деокупованій території Херсонщини. Перші - це ті, хто не встиг втекти. Друге - це диверсійні групи, які тут залишились, щоб прикривати відхід і здійснювати певні теракти. Також багато залишено багато "спеціалістів" з наведення на цілі, які потенційно можуть бути цікаві ЗС РФ в міста та на деокуповані території області", - підсумував радник міського голови.
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