"Втрата часу": в ООН відреагували на заяви РФ щодо "біологічної зброї" України

Про це йдеться на порталі ООН з посиланням на

"Неважливо, скільки зустрічей на цю тему намагається скликати Росія. І неважливо, наскільки сильно він запускає свою пропагандистську машину. Ми не повинні відволікати ресурси ООН на безпідставне розслідування. І ми не повинні дозволити тактиці Росії відвернути нас від її жорстокої загарбницької війни", - заявило амбасадорка США Лінда Томас-Грінфілд.

Таким чином вона прокоментувала ініційований Росією брифінг Ради безпеки ООН. За її словами, РФ хотіла використати цю зустріч для поширення дезінформації.

Верховний представник ООН Ізума Накаміцу також не побачив жодних доказів наявності біологічної зброї в Україні, про яку Росії регулярно стверджувала у березні та травні.

Станом на 23 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США). Він стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. Також про українську "ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй у вівторок, 25 жовтня, провела закрите засідання на прохання РФ, під час якого обговорила звинувачення на адресу України у нібито створенні "брудної бомби". Представник Британії в ООН заявив, що РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною такої зброї.

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