Вуглегірську ТЕС захопили найманці з ПВК Вагнера, - Міноборони Британії
Російські окупанти з ПВК Вагнера здійснили наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
За даними британської розвідки, "вагнерівцям" вдалося досягнути деяких успіхів у наступі на Донеччині.
"Російській приватній військовій компанії "Вагнер", ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське", - пише міноборони.
Також у міністерстві висловили припущення, що деякі українські сили покинули цей район.
- Британська розвідка повідомила, що Росія використовує найманців ПВК Вагнер, щоб забезпечити вплив на всю Африку.
- Відзначимо, нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп вагнерівців.
- Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні.
- У червні повідомлялося, що ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині.
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