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Вуглегірську ТЕС захопили найманці з ПВК Вагнера, - Міноборони Британії

27 липня, 2022 середа
12:20
війна з Росією ПВК Вагнера

Російські окупанти з ПВК Вагнера здійснили наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

За даними британської розвідки, "вагнерівцям" вдалося досягнути деяких успіхів у наступі на Донеччині.

"Російській приватній військовій компанії "Вагнер", ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське", - пише міноборони.

Також у міністерстві висловили припущення, що деякі українські сили покинули цей район.

  • Британська розвідка повідомила, що Росія використовує найманців ПВК Вагнер, щоб забезпечити вплив на всю Африку.
  • Відзначимо, нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп вагнерівців.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні.
  • У червні повідомлялося, що ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині.

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Росія
Міністерство оборони
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Вагнергейт
Велика Британiя
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