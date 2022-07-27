Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

За даними британської розвідки, "вагнерівцям" вдалося досягнути деяких успіхів у наступі на Донеччині.

"Російській приватній військовій компанії "Вагнер", ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське", - пише міноборони.

Також у міністерстві висловили припущення, що деякі українські сили покинули цей район.

Британська розвідка повідомила, що Росія використовує найманців ПВК Вагнер, щоб забезпечити вплив на всю Африку.

Відзначимо, нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп вагнерівців.

Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні.

У червні повідомлялося, що ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині.

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