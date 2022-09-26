Про це повідомляє "Новая газета".

У неділю, 25 вересня, у Рязані на автовокзалі "Центральний" близько 15:00 молодий чоловік підпалив себе.

На записі з камер спостереження виразно видно, як хлопець у легкому не за погодою одязі виходить за межі платформ – на майданчик, де зупиняються автобуси. Тут він чимось облив себе з головою із пластикової пляшки та спалахнув.

Джерело в екстрених службах повідомило "Новий", що за попередніми даними у чоловіка опік 90% поверхні тіла. Його забирала реанімаційна бригада швидкої. Після приїзду до лікарні постраждалого одразу ж помістили у спеціальний бокс із подачею кисню.

"Коли забирали, вигукував: "Я не хочу на фронт", – розповіло джерело видання.

Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.

Цього ж дня почалися акції протестів у багатьох містах Росії. Люди виходять на вулиці, а також підпалюють будівлі воєнкоматів та органів влади.

25 вересня в Дагестані розпочалися протести проти мобілізації. Мітингарі готували коктейлі Молотова, палили покришки та портрети Путіна.

В місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Росії чоловік вчинив стрілянину в військкоматі, внаслідок якої було поранено військкома – мотивами свого вчинку назвав мобілізацію найближчого друга.

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