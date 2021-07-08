Я не розумію рішення судді, - Моурінью прокоментував скандальний пенальті у півфіналі Євро-2020
Головний тренер римської "Роми" Жозе Моурінью прокоментував пенальті у матчі Англії і Данії (2: 1) у півфіналі Євро-2020
Про це повідомляє Talk Sport.
Моурінью вважає, що Англія заслужила вийти у фінал, проте впевнений, що арбітр не повинен був призначати пенальті в овертаймі.
"Матч чудовий, але я скажу те, що бачу, і, можливо, мої слова вам не сподобаються. Це не пенальті. Так, Англія була краще і заслужила перемогу. Команда дійсно грала фантастично, однак пенальті там не було. Я не розумію рішення судді в півфіналі Євро поставити пенальті. І ще менше я розумію той факт, що VAR не відправив арбітра до монітора і не скасував рішення. Це однозначно не пенальті ", - сказав Моурінью.
На 104-й хвилині півфіналу Євро-2020 арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле. Рішення судді викликало чималий ажіотаж у соцмережах.
Гаррі Кейн не зміг переграти Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.
- Нагадаємо, 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зустрінеться з Італією.
- Під час виконання Англією пенальті у півфінальному матчі Євро-2020, голкіперу збірної Данії Касперу Шмейхелю світили з трибун в обличчя лазерною указкою.
- Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд заявив, що суддя помилково призначив пенальті, який вивів Англію до фіналу Євро-2020.
- Колишній футболіст "Ліверпуля" Дітер Гаманн звинуватив вінгера збірної Англії Рахіма Стерлінга у симуляції.
- Сам Стерлінг заявив, що заробив "чистий" пенальті у півфіналі ЧЄ.
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