Я не розумію рішення судді, - Моурінью прокоментував скандальний пенальті у півфіналі Євро-2020

Про це повідомляє Talk Sport.



Моурінью вважає, що Англія заслужила вийти у фінал, проте впевнений, що арбітр не повинен був призначати пенальті в овертаймі.



"Матч чудовий, але я скажу те, що бачу, і, можливо, мої слова вам не сподобаються. Це не пенальті. Так, Англія була краще і заслужила перемогу. Команда дійсно грала фантастично, однак пенальті там не було. Я не розумію рішення судді в півфіналі Євро поставити пенальті. І ще менше я розумію той факт, що VAR не відправив арбітра до монітора і не скасував рішення. Це однозначно не пенальті ", - сказав Моурінью.

На 104-й хвилині півфіналу Євро-2020 арбітр з Нідерландів Данні Маккелі призначив пенальті після падіння Рахіма Стерлінга у боротьбі з Йоакімом Меле. Рішення судді викликало чималий ажіотаж у соцмережах.

Гаррі Кейн не зміг переграти Каспера Шмейхеля з одинадцятиметрової позначки, проте миттєво зіграв на добиванні та приніс Англії перемогу 2:1.

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