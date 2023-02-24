Я переконаний, що демократія у цій війні не програє, - Княжицький
Микола Княжицький, народний депутат України, зазначив, що Україну підтримують перспективніші партнери, за якими майбутнє, а РФ точно має залишитися у минулому, бо авторитарні режими не бувають ефективними
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми бачили голосування в ООН щодо резолюції про принципи миру в Україні, до цього голосування і Росія, і Китай докладали величезних зусиль, щоб більше голосів було проти України. Голосів "проти" було менше, ніж минулого разу, бо приїзд Байдена до Києва фактично зламав всю цю гру. Оскільки на нашому боці весь цивілізований демократичний світ, і ця боротьба як проти нас, так і про них. Я переконаний, що демократія у цій війні не програє. Ми обов'язково виграємо і збережемося як держава. Інша справа, скільки це займе часу. Очевидно, що багато залежить від того, скільки та у які терміни нам будуть постачати зброю", - зауважив народний депутат України.
Микола Княжицький додав, що ворог має такі ж проблеми як і у нас щодо мобілізації, озброєння, але нам допомагає Захід, а Росія має виробництво своєї власної техніки, тобто це історія на виживання.
"Але нас підтримують перспективніші партнери, за якими майбутнє. РФ точно має залишитися у минулому, тому що це хід історії, бо авторитарні режими не бувають ефективними. До Путіна може прилетіти "чорний лебідь", їхні підприємства не будуть настільки ефективним, наскільки західні, тому ми разом з Заходом обов'язково виграємо", - підкреслив Княжицький.
- 23 лютого Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до миру в Україні
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