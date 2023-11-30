Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я думаю, що лідери НАТО сумніваються в рішенні прийняття України до Альянсу тому, що вони хвилюються стосовно себе, а також щодо ескалації. Але, на жаль, зайнявши таку позицію, вони тільки мотивують Путіна продовжувати війну. Я вважаю, що ми маємо робити протилежне. І маємо послати Путіну сигнал, що нас не зупинити, а в тому, що він буде продовжувати війну, немає сенсу", - зауважив експосол США при НАТО.

Курт Волкер закликав прийняти Україну в НАТО поки триває війна.