Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер
Експосол США при НАТО, експредставник США по Україні Курт Волкер, вважає, що сумніви та зволікання лідерів Альянсу щодо вступу України мотивують Путіна продовжувати війну
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Я думаю, що лідери НАТО сумніваються в рішенні прийняття України до Альянсу тому, що вони хвилюються стосовно себе, а також щодо ескалації. Але, на жаль, зайнявши таку позицію, вони тільки мотивують Путіна продовжувати війну. Я вважаю, що ми маємо робити протилежне. І маємо послати Путіну сигнал, що нас не зупинити, а в тому, що він буде продовжувати війну, немає сенсу", - зауважив експосол США при НАТО.
Курт Волкер закликав прийняти Україну в НАТО поки триває війна.
- Атлантична рада і понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО. Відповідне звернення було оприлюднене 23 жовтня.
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