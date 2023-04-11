Ви будете сміятись, але в Росії вже почали серйозно боятись, що на них нападе Фінляндія — щоб повернути власні окуповані колись Москвою території!

В російських пабліках після вступу Фінляндії до НАТО розгорнулась дискусія на тему, наскільки страшна, небезпечна і сильна Фінляндія, і що там ніхто не забув, що Росія відібрала в них частину території. І цю територію візьмуться повертати за першої ж нагоди. Тобто, коли Росія достатньо ослабне. Російські пропагандисти навіть самі чітко позначили термін, коли РФ стане трупом і її почнуть патрати: всього лише за 1,5 року. Вони вже всі розуміють, що у цій війні РФ світить тільки поразка, причому дуже близька.

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Російські пропагандисти навіть самі чітко позначили термін, коли РФ стане трупом і її почнуть патрати: всього лише за 1,5 року. Вони вже всі розуміють, що у цій війні РФ світить тільки поразка, причому дуже близька

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Просто подивіться на цей тотальний переляк: "найпотужніші Збройні сили в Північній Європі", "вони відкриють другий фронт проти Росії", "досвідчені підрозділи фінських диверсантів, що організують партизанку в Росії"...

Рік тому вони напали на ослаблену і розікрадену Україну — бо хтось успішно набрехав про очікування тут "асвабадітєлєй" і "за 3 дня". Тепер їх трусить від думки, що на них нападе Фінляндія. Вони бояться нападу країн Балтії. З острахом спостерігають мілітаризацію Польщі та очікують наступ польських підрозділів.

От реально: чим далі, тим більшими імбецилами вони виглядають. Агресивними та безжальними, так. Але однозначно слабкоумними. От і їм того треба було — лізти, щоб зараз труситись від кожного поруху всіх сусідів?

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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