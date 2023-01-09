Як тільки наміснику Лаври Павлу обмежать свободу, почнуться розмови про обмін на полонених, - політексперт Антонюк
Росія може віддати українських військових в рамках обміну, якщо намісник монастиря УПЦ (МП) у Києво-Печерській Лаврі Павло (Лебідь) опиниться під слідством
Про це політичний експерт Олександр Антонюк заявив в ефірі Еспресо.
"З точки зору людського ресурсу для РФ не важливий ніхто. Це хіба що прив'язаність персональна, як Медведчука до Путіна. Як символ - намісника Павла можуть забрати. З точки зору пропагандиста, який би мав продовжити свою діяльність. Як тільки у нього будуть кайданки чи принаймні електронний браслет, то розмови в плані переговорного процесу по обміну полонених на Павла будуть вестись", - вважає він.
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На думку Антонюка, можливо, з ним через це і так толерантно поводяться.
"Щоб потім він не розповідав як його "катували, тримали в голоді та холоді". Для того, щоб таких речей не було, можливо, його тримають на певному контролі. Такий варіант я не відкидаю і не вважаю найгіршим. Якщо ми на нього одного можемо обміняти кілька сотень наших полонених, то чом би й ні", - підсумував політексперт.
- 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
- За інформацією ЗМІ, серед підсанкційних осіб опинився митрополит церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) та близький йому мільярдер, екснардеп Вадим Новінський.
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