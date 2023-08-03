Українська компанія маркетингових та соціологічних досліджень BOYRESEARCH провела установче дослідження щодо соціальних характеристик користувачів

цифрових платформ. Одним з партнерів дослідження стало digital-агентство Ланет

CLICK, основним напрямком діяльності якого є реклама в інтернеті.

12 липня компанія презентувала результати опитування, які продемонстрували значне

зростання перегляду телевізійного контенту глядачами в на цифрових платформах,

зокрема, станом на 2023 рік таких користувачів орієнтовно 32%. Це найвищий показник

глядацьких переглядів серед усіх типів прийому контенту за весь час спостереження,

куди входять цифрове Т2, супутникове, кабельне телебачення і, власне, цифрові

платформи. За останній рік особливої стрімкості набрала міграція телеглядача в

онлайн середовище.

Більшість користувачів цифровими та інтернет-платформами переглядають контент на

телевізорі (63,3%). Майже з такою ж частотою українці обирають для перегляду

смартфони (63,1%). На третьому місці — ноутбуки (29,4%), а на останньому —

планшети (16,9%). Такі результати дають підстави для прогнозування, що в найближчі

роки динаміка використання гаджетів для перегляду контенту буде змінюватись в

сторону мобільних пристроїв.

Інформація щодо демографічних показників перегляду контенту серед українців

демонструє переважання типу прийому ОТТ у трьох вікових категоріях. Така

статистика передбачає, що у майбутньому відсоток глядачів інтернет-телебачення

тільки зростатиме.

Який вплив буде на рекламний ринок?

Зростання популярності перегляду контенту на інтернет-ресурсах неминуче

впливатиме на рекламний ринок. Адже чим більша частка глядачів переглядатиме

улюблені передачі та фільми в онлайні, тим більше зростатиме охоплення інтернет-

реклами.

У 2022 році згідно з дослідженням IAB Ukraine простежувалась тенденція зростання

частки диджиталу, що в окремих компаній складала майже 80% бюджету. Це

однозначно пов'язано з війною, яка призвела до зниження доходів компаній, а в

результаті до перерозподілу та значного зменшення маркетингових бюджетів, коли

потрібно визначати більш дієві канали та інструменти.

Згідно з даними IAB, ринок реклами поступово відновлюється, а лідирує в цьому

процесі performance-маркетинг. Також значно зросло споживання відеоконтенту на

смартфонах, що можна спостерігати і в дослідженні перегляду цифрових платформ.

Це звісно призведе до збільшення витрат на відеорекламу.

Враховуючи стійкий тренд на посилення інтересу аудиторії до онлайн-ресурсів, digital-

агентство Ланет CLICK рекомендує компаніям враховувати це при розробці

маркетингової стратегії. При цьому варто включати як performance, так і медійну

рекламу. А особливу увагу приділити відеорекламі. Агентство Ланет CLICK має

багаторічний досвід та глибоку експертизу в digital-просуванні, тож зможе допомогти з

підбором найбільш дієвих інструментів для кожного бізнесу.