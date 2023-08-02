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Як українцям отримати нотаріальні документи онлайн, перебуваючи за кордоном

2 серпня, 2023 середа
18:15
Суспільство

Вторгнення в Україну стало причиною численних змін у житті багатьох українців, які були змушені покинути свої домівки у пошуках безпеки та миру

Попри віддаленість від батьківщини, важливо, щоб ці люди мали доступ до необхідних нотаріальних документів, які можуть стати фундаментом для вирішення невирішених справ та проблем в Україні, а також для досягнення своїх цілей за кордоном. Зокрема, для відкриття бізнесу, реєстрації шлюбу, отримання роботи та багато іншого потрібні такі документи: свідоцтва, дипломи, довіреності тощо. Важливо, щоб ці документи були належним чином легалізовані або мали проставлений апостиль, а також були перекладені на іноземну мову.

Сумісно з юристами нотаріальної онлайн-платформи wisenotary.com/uk, ми розглянемо легальні шляхи отримання нотаріальних документів громадянами України, які зараз перебувають за кордоном. 

Візит до консульства у країні перебування

Щоб отримати необхідні документи, українським громадянам необхідно звертатися до консульської установи у країні перебування, яка уповноважена на вчинення нотаріальних дій. 

На практиці людям доводиться їхати до іншого міста, витрачати купу часу на запис та черги, а також платити чималі кошти за надання нотаріальних послуг. А якщо документи потрібні терміново й немає змоги їхати в інше місто для їхнього отримання? 

“Хоча консульства і надають громадянам України необхідні послуги, але не мають можливості робити це цілодобово, швидко та в режимі онлайн, як пропонуємо це ми”, – відмічають у компанії Wisenotary. 

Розглянемо запропоновану ними альтернативу.

Нотаріальна онлайн-платформа для створення та легалізації документів 

Відтепер оформити нотаріальні документи можна, не виходячи з дому, через онлайн-платформу Wisenotary. Процес створення та легалізації юридичних документів тут автоматизований. Посвідчення довіреностей та заяв, засвідчення вірності копій, підпису та інші нотаріальні дії вчиняються без особистої присутності заявника з використанням мобільного телефону або комп’ютера. 

Це легально! Клієнт отримує готові документи на пошту в найкоротший термін.

Що вже зараз можна зробити через онлайн-платформу Wisenotary:

  • оформити довіреність, дозвіл та заяву;
  • проставити апостиль та зробити легалізацію документів; 
  • отримати переклад документів, в тому числі дипломів про освіту для їхнього подальшого підтвердження;
  • отримати безкоштовну консультацію нотаріуса у телеграм-боті t.me/wisenotarybot

За допомогою цього сервісу також можна замовити перекладача на інтервʼю у Службі громадянства та імміграції (USCIS) та оформити запрошення в США. 

Отже, із запуском нотаріальної онлайн-платформи громадяни України, які знаходяться за кордоном, отримали можливість оформити необхідні нотаріальні документи без відвідин консульства. Це значно спрощує процес отримання документів в інших країнах, позбавляє від бюрократії та заощаджує час. 

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