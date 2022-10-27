Якщо країни Заходу допустять участь Путіна у G20 - це буде програш, - Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Показником буде участь чи неучасть, що було б абсолютно правильним, Росії або хоча б Путіна у саміті G20 у середині листопада в Індонезії. Якщо країни Заходу, у першу чергу США, допустять участь Путіна у Великій двадцятці, то це буде програш. Як тільки світ піде на поводу Путіна, то світ чекає занепад, тому що тоді відкриються шлюзи для таких гопників, рекитерів, бандитів. Відповідь повинна складатися силовими діями й ця відповідь дуже проста – треба сьогодні у геополітичному плані дати Путіну по морді, тому що він зарвався, втратив базові розуміння нормального світу. Бо в його паралельному світі відіграє роль право сили, тому силою треба відповісти на силу", - зауважив дипломат.



Валерій Чалий зазначив, що саме така стратегія повинна лежати на столах у Білому домі, у Форин-офісі (зовнішньополітичне відомство Сполученого Королівства – ред.), на ключових столах Франції у Макрона. Адже Путін зневажає всіх цих людей, які вважають себе лідерами, а як тільки вони консолідовано дадуть йому відповідь, тоді все зміниться.



"Відповідь повинна бути наступною. Перше – спільна заява ядерних держав, у першу чергу США, Великої Британії, Франції та Китаю. Друге – бойкот участі Росії у G20, максимум може бути представник, який не під санкціями, але не Путін. Я хочу подивитися на те, як консолідуються ті країни, що на правильному боці історії, щоб не допустити цього гопника та військового злочинця розказувати світу як правильно жити. І третє – ще до G20 заявити про постачання Україні танків Abrams, потім Німеччина робить заяву про танки Leopard, а також про оперативно-тактичні ракети ATACMS. Україна має зараз не випустити ситуацію з-під контролю, потрібно дещо скорегувати стратегію, аби перехопити стратегічну ініціативу від Путіна", - підкреслив Чалий.

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