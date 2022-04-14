Якщо Росія нападе, Польща готова дати відповідь - речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна
Якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, країна дасть відповідь
Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
За його словами, Польща та її союзники завжди готові до можливого нападу.
"Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору каже, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу. І, якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, – це буде червона лінія для всіх нас", - заявив Ясіна.
- Нагадаємо, Медведєв пригрозив мілітаризацією Фінської затоки у відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
- Раніше російський політолог Андрій Піонтковський впевнений, що серед планів Путіна є використання ядерної зброї у війні проти Заходу
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