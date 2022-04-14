Якщо Росія нападе, Польща готова дати відповідь - речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.



За його словами, Польща та її союзники завжди готові до можливого нападу.



"Готові всі члени НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору каже, що агресія проти будь-якої країни НАТО – це агресія проти цілого Альянсу. І, якщо Володимир Путін почне якусь агресію проти Польщі, Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії, якщо вона буде в НАТО, – це буде червона лінія для всіх нас", - заявив Ясіна.

Нагадаємо, Медведєв пригрозив мілітаризацією Фінської затоки у відповідь на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський впевнений, що серед планів Путіна є використання ядерної зброї у війні проти Заходу