Якщо російські добровольці зможуть зібрати значні сили, вони можуть відірвати територію від РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
Якщо російські добровольці зможуть у певний момент гарантувати, що, заходячи у РФ, вони зможуть сконцентрувати значні сили, то вони можуть і відірвати якусь територію
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
"Якщо російські добровольці зможуть підтягнути понад 2-3 тис. людей і їх озброїти - це буде серйозна пересторога Росії щодо розгортання наступних бойових дій на території України. Зараз величезна проблема, як залучити цих людей. Ці люди - це реальна проблема РФ. Є реальна можливість залучення людських ресурсів, тому що вони показали інший шлях боротьби з путінським режимом", - сказав він.
Ягун зазначив, що згоден довіряти цим людям в тому, що вони мають серйозні наміри щодо звільнення Росії.
"Те, що вони нам зараз допомагають і нам це на користь - це 100%. Їм треба значна кількість людей. Якщо вони зможуть у якийсь певний момент гарантувати, що заходячи в Росію вони зможуть сконцентрувати значні сили, то вони можуть і відірвати якусь територію від Росії. Влаштувати щось на зразок іншої Росії. Спричинити певні безлади", - підсумував генерал-майор.
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