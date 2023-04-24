Якщо у ЄС стеля щодо санкцій, треба запроваджувати ембарго, - дипломат Чалий
ЄС потрібно змінити ідеологію щодо обмеження для РФ - вводиться ембарго і після того робляться виключення з гуманітарних питань
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Фраза щодо межі санкцій у ЄС зовсім неадекватна завданням. Завдання - примусити агресора зупинитися. Санкції ООН - це здебільшого ембарго, а тут поступовий перехід по окремих постачаннях і товарах. Якщо в них стеля по санкціях, як вони кажуть, нехай запроваджують ембарго", - сказав він.
За словами дипломата, це американський підхід - попередження санкціями, потім поступове запровадження.
"Він був правильний раніше та абсолютно неправильний в цій ситуації. Широкомасштабна війна за собою тягне ембарго на всі товари. ЄС, мабуть, треба змінити ідеологію - вводиться ембарго і після того робляться виключення для продовольчої групи, медичної групи - з гуманітарних питань", - додав Чалий.
На його думку. треба прямо зараз діяти максимально рішуче.
"Я розумію, що цього не буде завтра. Якщо не починати цю дискусію зараз, ця європейська махіна дуже довго налаштовується. Я пропоную піраміду перевернути на свою основу - ембарго по нафті, газу та інших групах товарів. В першу чергу - ті, які допомагають Росії воювати і фінансувати війну. Тиск від початку має бути максимальним, постачання зброї - теж. А далі мають бути виключення. Зараз ембарго буде обговорювати G7 - побачимо, що буде на засіданні. Але якщо так буде, то ЄС може бути далі, бо в G7 входять найбільші економіки Євросоюзу", - підсумував дипломат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.72
Купівля 37.72Продаж 38.29
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе