Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Фраза щодо межі санкцій у ЄС зовсім неадекватна завданням. Завдання - примусити агресора зупинитися. Санкції ООН - це здебільшого ембарго, а тут поступовий перехід по окремих постачаннях і товарах. Якщо в них стеля по санкціях, як вони кажуть, нехай запроваджують ембарго", - сказав він.

За словами дипломата, це американський підхід - попередження санкціями, потім поступове запровадження.

"Він був правильний раніше та абсолютно неправильний в цій ситуації. Широкомасштабна війна за собою тягне ембарго на всі товари. ЄС, мабуть, треба змінити ідеологію - вводиться ембарго і після того робляться виключення для продовольчої групи, медичної групи - з гуманітарних питань", - додав Чалий.

На його думку. треба прямо зараз діяти максимально рішуче.

"Я розумію, що цього не буде завтра. Якщо не починати цю дискусію зараз, ця європейська махіна дуже довго налаштовується. Я пропоную піраміду перевернути на свою основу - ембарго по нафті, газу та інших групах товарів. В першу чергу - ті, які допомагають Росії воювати і фінансувати війну. Тиск від початку має бути максимальним, постачання зброї - теж. А далі мають бути виключення. Зараз ембарго буде обговорювати G7 - побачимо, що буде на засіданні. Але якщо так буде, то ЄС може бути далі, бо в G7 входять найбільші економіки Євросоюзу", - підсумував дипломат.