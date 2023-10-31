Якщо ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки, це стратегічно не змінить ситуацію на фронті, - військовий експерт Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що відхід ЗСУ з Авдіївки не вплине на перебіг подій на Східному фронті
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни поновили наступальні дії на Авдіївку, і це більш політична ціль, ніж тактична. В Інституті вивчення війни (ISW) аналітики вважають, якщо ЗСУ доведеться вийти з Авдіївки, то це не вплине суттєво на перебіг подій на війні, на Східний фронт. Авдіївка - це плацдарм для можливого наступу на Донецьк", - підкреслив Гетьман.
За словами військового експерта, з Авдіївки Сили оборони можуть контролювати усе місто Донецьк.
"Ми не бомбили Донецьк усі 8 років, як кажуть росіяни. Але ворог не міг там побудувати нічого суттєво військового, тому що перебував під нашим вогневим контролем. Як з Бахмутом, так і з Авдіївкою, якщо нам доведеться відійти, то суттєво нічого не зміниться. Це буде тактична поразка, тактичний відхід, але стратегічно нічого не змінить", - пояснив Гетьман.
- Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботино та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.
- Російські війська протягом доби на фронті не покидали спроб відновити втрачене положення у районі Кліщіївки та оточити Авдіївку на Донеччині, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 870 російських окупантів.
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