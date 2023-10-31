Якщо ЗСУ доведеться відійти з Авдіївки, це стратегічно не змінить ситуацію на фронті, - військовий експерт Гетьман

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни поновили наступальні дії на Авдіївку, і це більш політична ціль, ніж тактична. В Інституті вивчення війни (ISW) аналітики вважають, якщо ЗСУ доведеться вийти з Авдіївки, то це не вплине суттєво на перебіг подій на війні, на Східний фронт. Авдіївка - це плацдарм для можливого наступу на Донецьк", - підкреслив Гетьман.

За словами військового експерта, з Авдіївки Сили оборони можуть контролювати усе місто Донецьк.

"Ми не бомбили Донецьк усі 8 років, як кажуть росіяни. Але ворог не міг там побудувати нічого суттєво військового, тому що перебував під нашим вогневим контролем. Як з Бахмутом, так і з Авдіївкою, якщо нам доведеться відійти, то суттєво нічого не зміниться. Це буде тактична поразка, тактичний відхід, але стратегічно нічого не змінить", - пояснив Гетьман.

Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботино та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.

Російські війська протягом доби на фронті не покидали спроб відновити втрачене положення у районі Кліщіївки та оточити Авдіївку на Донеччині, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 870 російських окупантів.















