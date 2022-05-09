Японія - основний політичний союзник України в Азії, - дипломат Харченко

Таку думку висловив дипломат в етері Еспресо.



Надзвичайний та повноважний посол зауважив, що Японія є найбільш миролюбною державою у світі, що підтверджують пункти її конституції.



"Позиція Японії, яку вона зайняла у сьогоднішньому конфлікті України та Росії, є абсолютно екстраординарним випадком.Три роки тому Японія підписала з Україною меморандум по співробітництву у галузі оборони та безпеки, таких документів у Японії до нас було всього сім. Саме тоді японський генерал на брифінгу для української делегації назвав, з точки зору японського генерального штабу, три основні військово-оборонні загрози, друга з них - Росія. Японія безумовно наш основний союзник в Азії"- підкреслив дипломат.



Ігор Харченко зазначив, що у Японії з Росією своя складна та цікава історія відносин. Японія має набагато довшу історію, ніж Російська імперія та набагато глибшу культуру, ніж російська. Японці відрізняються тим, що вони все прекрасно пам'ятають.



Також посол додав: "Японія має не тільки Росію, як сусіда через море, вона має також Північну Корею, яка час від часу шпуляє ракетами, має величезний Китай, і тому японська ситуація у галузі безпеки по цій частині світу непроста. Але про те, що відбувається в Україні, ми попереджали японців ще 8 років тому, коли почалася гаряча стадія війни України й Росії з Кримом та Донбасом, тому наші японські партнери прекрасно розуміють, що зараз відбувається, і як кажуть, вони на стороні сил добра".

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