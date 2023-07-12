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Японія передасть Україні системи виявлення безпілотників

12 липня, 2023 середа
15:28
Світ Україна Японія

Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо під час виступу на саміті НАТО заявив, що його країна передасть систему виявлення БПЛА Україні у рамках допомоги країні на тлі війни з Росією

Про це інформує nippon.com.

Зазначається, що у березні Кішіда відвідав Україну та повідомив президенту Зеленському, що Японія виділить 30 мільйонів доларів допомоги на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. Тож саме цей фонд використають для передачі системи виявлення дронів.

У своїй промові на саміті НАТО у Вільнюсі Кішіда зазначив, що міжнародна спільнота перебуває на історичному повороті. Посилаючись на угоду Групи семи на травневому саміті в Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

Японський лідер також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв’язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азійсько-тихоокеанському регіоні - Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією.

Про яку ще допомогу Україні оголосили під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції.

Уранці 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Однією з ключових подій цього дня стане проведення Ради НАТО - Україна. Також президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО проведуть пресконференцію. Еспресо слідкує за подіями другого дня саміту НАТО у текстовому онлайні. Детальніше - за посиланням.

Німеччина на саміті НАТО 11 липня оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 700 млн євро, який включатиме дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту. Також Україна отримає 20 тис. артилерійських боєприпасів і 5 тис. 155-мм димових боєприпасів, систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів.

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що українські військові отримають ракети великої дальності. За його словами, Україна отримає далекобійні ракети SCALP, вони ж Storm Shadow, які дозволять підвищити можливості Збройних Сил під час контрнаступу.

Міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні тисячі мікродронів Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв. Також уряд Великої Британії надасть Україні військову допомогу у розмірі $64,7 млн. Ця підтримка буде включати постачання ремонтного обладнання та створення військового реабілітаційного центру.

Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, що включає 30 "бушмастерів".

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна та Швеція підписали документ, який підтверджує співпрацю країн у сфері оборонних закупівель.

Україна
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Японія
Війна з Росією
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зброя для України
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