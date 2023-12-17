Яремчук допоміг "Валенсії" сенсаційно відібрати очки у "Барселони"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Валенсія" - "Барселона" завершився внічию 1:1. Гості вийшли вперед на 55-й хвилині зустрічі завдяки голу Жоау Фелікса.

"Валенсія" відповіла на 70-й хвилині. Захисник Уго Гільямон влучним ударом відправив м'яч у праву дев'ятку.

Українець Роман Яремчук з'явився на полі у стартовому складі "Валенсії". Форвард відіграв 62 хвилини та отримав оцінку 6,2.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Барселона" має 35 балів і займає третю позицію. Команда Хаві відстає від "Жирони", яка є лідером, на 6 очок, але у жиронців є матч у запасі.

"Валенсія" за 17 матчів здобула 20 очок і має відрив над зоною вильоту 7 балів. До єврокубків - 9 очок.

Ла Ліга

17-й тур

16 грудня

"Валенсія" - "Барселона" 1:1

Голи: Гільямон, 70 - Ж. Фелікс, 55