Яремчук допоміг "Валенсії" сенсаційно відібрати очки у "Барселони"
У 17-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" зіграла внічию проти "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Валенсія" - "Барселона" завершився внічию 1:1. Гості вийшли вперед на 55-й хвилині зустрічі завдяки голу Жоау Фелікса.
"Валенсія" відповіла на 70-й хвилині. Захисник Уго Гільямон влучним ударом відправив м'яч у праву дев'ятку.
Українець Роман Яремчук з'явився на полі у стартовому складі "Валенсії". Форвард відіграв 62 хвилини та отримав оцінку 6,2.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Барселона" має 35 балів і займає третю позицію. Команда Хаві відстає від "Жирони", яка є лідером, на 6 очок, але у жиронців є матч у запасі.
"Валенсія" за 17 матчів здобула 20 очок і має відрив над зоною вильоту 7 балів. До єврокубків - 9 очок.
Ла Ліга
17-й тур
16 грудня
"Валенсія" - "Барселона" 1:1
Голи: Гільямон, 70 - Ж. Фелікс, 55
- 25 вересня у Лізі чемпіонів "Шахтар" програв "Барселоні" з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
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