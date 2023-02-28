Про це пишуть на сайті МОУ.

"Були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції", – йдеться в заяві.

Зниження цін зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики.

Вартість харчування складає від 137,04 до 144,06 гривень.

Серед продуктів, які змінили ціну яйця по 8-9 гривень в залежності від першого чи вищого сорту, макаронні вироби – від 35,70 до 42,30 грн за кілограм; картопля – від 12,60 до 17,70 грн за кг, а рання обійдеться – від 16,90 до 40 грн, куряче стегно – від 90,96 до 108 грн за кілограм.

Тобто, Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, охоплює: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів та інші.

"Зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади, як крок для забезпечення безперебійного процесу харчування ЗСУ", – наголосили в МОУ.

Крім того, створено Міжвідомчу робочу групу під головуванням першого віцепрем'єра Юлії Свириденко, яка опрацьовуватиму питання оновлення системи закупівлі послуг і публічно контролювати за закупівлями для армії.