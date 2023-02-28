Яйця подешевшали: Міноборони внесло зміни до восьми договорів щодо організації закупівлі харчів
Міністерство оборони України внесло зміни до восьми договорів щодо організації закупівлі продукти для армії. Зокрема вартість яєць стала 8.40
Про це пишуть на сайті МОУ.
"Були внесені зміни до восьми договорів, відповідно до яких зменшено термін дій угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції", – йдеться в заяві.
Зниження цін зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики.
Вартість харчування складає від 137,04 до 144,06 гривень.
Серед продуктів, які змінили ціну яйця по 8-9 гривень в залежності від першого чи вищого сорту, макаронні вироби – від 35,70 до 42,30 грн за кілограм; картопля – від 12,60 до 17,70 грн за кг, а рання обійдеться – від 16,90 до 40 грн, куряче стегно – від 90,96 до 108 грн за кілограм.
Тобто, Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, охоплює: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видача продуктів, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів та інші.
"Зміна термінів дії угод та зміна цінових показників були здійснені після детальних консультацій з комітетами Верховної Ради України та відповідними центральними органами виконавчої влади, як крок для забезпечення безперебійного процесу харчування ЗСУ", – наголосили в МОУ.
Крім того, створено Міжвідомчу робочу групу під головуванням першого віцепрем'єра Юлії Свириденко, яка опрацьовуватиму питання оновлення системи закупівлі послуг і публічно контролювати за закупівлями для армії.
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- У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій у ЗМІ.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку
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- 3 лютого Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.
- Пізніше стало відомо, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.
- 8 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.
- Пізніше повідомлялося, що до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України доєдналися представники 13 громадських організацій.
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