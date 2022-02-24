Ймовірність померти в ДТП більша, ніж від вторгнення Росії, - в МВС закликали українців залишатись вдома

Про це Геращенко написав у Facebook.



За словами Геращенка, зараз можливість загинути в ДТП набагато більша ніж через військову агремію РФ.



"Після вторгнення багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. На виїздах із Києва величезні затори. Я не рекомендував би Вам їхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин стоячи в пробках і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь правил ПДР. Оскільки можливість загинути на дорозі набагато більше ніж від російського вторгнення", - написав радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.



Геращенко також відзначив, що патрульна поліція не приїждждатиме на оформлення ДТП без потерпілих.



"Якщо Ви, Водій, потрапили в ДТП без жертв та травм, будь ласка, обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим хто хоче проїхати. Патрульна поліція не виїхатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих. Просимо поставитись до цього з розумінням. У поліції зараз важливіші справи забезпечувати порядок на вулицях міст", - йдеться у дописі.

