Ймовірність померти в ДТП більша, ніж від вторгнення Росії, - в МВС закликали українців залишатись вдома
Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців залишатись вдома і не створювати заторів на дорогах
Про це Геращенко написав у Facebook.
За словами Геращенка, зараз можливість загинути в ДТП набагато більша ніж через військову агремію РФ.
"Після вторгнення багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім'ї. На виїздах із Києва величезні затори. Я не рекомендував би Вам їхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин стоячи в пробках і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь правил ПДР. Оскільки можливість загинути на дорозі набагато більше ніж від російського вторгнення", - написав радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.
Геращенко також відзначив, що патрульна поліція не приїждждатиме на оформлення ДТП без потерпілих.
"Якщо Ви, Водій, потрапили в ДТП без жертв та травм, будь ласка, обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим хто хоче проїхати. Патрульна поліція не виїхатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих. Просимо поставитись до цього з розумінням. У поліції зараз важливіші справи забезпечувати порядок на вулицях міст", - йдеться у дописі.
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