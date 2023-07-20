Юсов: Путін хотів би залучити Лукашенка до вторгнення в Україну, та найближчим часом у нього це не вийде
За даними розвідників, відсутні ознаки того, що найближчим часом з території Білорусі можуть готувати напад на Україну
Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Юсов зазначив, що постійні розповіді про те, мовляв, от-от з Білорусі буде напад на Україну, – це російські інформаційно-психологічні спецоперації. Їхньою метою є сіяти паніку в суспільстві та відволікати сили й засоби українського війська. Про таку ймовірність говорять уже понад рік, проте наразі загроза нападу з Білорусі відсутня.
"Кирило Буданов (керівник ГУР, – ред.) неодноразово давав інформацію про те, що ми відстежуємо ситуацію. Зараз змін немає, найближчим часом не передбачається подібного сценарію", – запевнив Юсов.
Представник ГУР вважає: російський президент Володимир Путін хотів би, аби війська РФ пішли на Україну з території Білорусі, але це лише його бажання.
"Я думаю, що є бажане і є дійсне. Звичайно, Путін хотів би залучити диктатора Лукашенка до повномасштабного вторгнення, разом з російськими військами, в Україну. До наземної операції насамперед. Але бачимо, що це до сьогодні не виходить. І, у світлі останніх подій, немає ознак, що найближчим часом вийде", – додав Юсов.
Він озвучив дані української розвідки, згідно з якими на території Республіки Білорусь узагалі вже не залишилося кадрових військових збройних сил Російської Федерації.
"Це теж, напевно, про щось свідчить. Білорусь використовувалася здебільшого як хаб рашистів – для навчання, логістичний, ремонтний. Основна хвиля "чмобіків" зараз уже, в принципі, навчання пройшла і такого пікового навантаження на полігони немає. Вони, в принципі, можуть справлятись зусиллями полігонами на території Московії", – сказав Юсов.
- Представник військової розвідки в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо також оцінив можливу загрозу використання ядерної зброї Білоруссю. Він заявив, що Володимир Путін стандартно збільшує ставки та використовує шантаж. Тож тут для нас нічого не змінилося. А говорячи про можливість створення в Україні аналога ізраїльського "Моссаду", аби ліквідовувати ворогів, Юсова сказав: "Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже не зможуть постати перед судом і опинитись на лаві підсудних, тому що їх немає серед живих"
- 14 липня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що в Білорусі пройшла чергова ротація військ РФ. За даними ДПСУ, Росія вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території цієї країни.
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Тим часом у міноборони Білорусі 20 липня повідомили про спільні навчання вагнерівців і білоруських військових. Найманці з російської ПВК Вагнера передислоковуються в Білорусь після заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина наприкінці червня. 20 липня до Білорусі прибула вже дев'ята колона з бійцями ПВК. У Держприкордонслужбі зазначили, що їхня кількість не становить зараз загрози Україні.
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