Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Юсов: Путін хотів би залучити Лукашенка до вторгнення в Україну, та найближчим часом у нього це не вийде
Ексклюзив

Юсов: Путін хотів би залучити Лукашенка до вторгнення в Україну, та найближчим часом у нього це не вийде

20 липня, 2023 четвер
17:00
Війна з Росією Лукашенко Путін

За даними розвідників, відсутні ознаки того, що найближчим часом з території Білорусі можуть готувати напад на Україну

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що постійні розповіді про те, мовляв, от-от з Білорусі буде напад на Україну, – це російські інформаційно-психологічні спецоперації. Їхньою метою є сіяти паніку в суспільстві та відволікати сили й засоби українського війська. Про таку ймовірність говорять уже понад рік, проте наразі загроза нападу з Білорусі відсутня.

"Кирило Буданов (керівник ГУР, – ред.) неодноразово давав інформацію про те, що ми відстежуємо ситуацію. Зараз змін немає, найближчим часом не передбачається подібного сценарію", – запевнив Юсов. 

Представник ГУР вважає: російський президент Володимир Путін хотів би, аби війська РФ пішли на Україну з території Білорусі, але це лише його бажання. 

"Я думаю, що є бажане і є дійсне. Звичайно, Путін хотів би залучити диктатора Лукашенка до повномасштабного вторгнення, разом з російськими військами, в Україну. До наземної операції насамперед. Але бачимо, що це до сьогодні не виходить. І, у світлі останніх подій, немає ознак, що найближчим часом вийде", – додав Юсов.

Він озвучив дані української розвідки, згідно з якими на території Республіки Білорусь узагалі вже не залишилося кадрових військових збройних сил Російської Федерації. 

"Це теж, напевно, про щось свідчить. Білорусь використовувалася здебільшого як хаб рашистів – для навчання, логістичний, ремонтний. Основна хвиля "чмобіків" зараз уже, в принципі, навчання пройшла і такого пікового навантаження на полігони немає. Вони, в принципі, можуть справлятись зусиллями полігонами на території Московії", – сказав Юсов.

  • Представник військової розвідки в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо також оцінив можливу загрозу використання ядерної зброї Білоруссю. Він заявив, що Володимир Путін стандартно збільшує ставки та використовує шантаж. Тож тут для нас нічого не змінилося. А говорячи про можливість створення в Україні аналога ізраїльського "Моссаду", аби ліквідовувати ворогів, Юсова сказав: "Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже  не зможуть постати перед судом і опинитись на лаві підсудних, тому що їх немає серед живих"
  • 14 липня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що в Білорусі пройшла чергова ротація військ РФ. За даними ДПСУ, Росія вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території цієї країни. 

  • Тим часом у міноборони Білорусі 20 липня повідомили про спільні навчання вагнерівців і білоруських військових. Найманці з російської ПВК Вагнера передислоковуються в Білорусь після заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина наприкінці червня. 20 липня до Білорусі прибула вже дев'ята колона з бійцями ПВК. У  Держприкордонслужбі зазначили, що їхня кількість не становить зараз загрози Україні. 

Читайте також:
Карта бойових дій_1107
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
Карін Жан-П'єр
20 липня, 2023 четвер
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
19 липня, 2023 середа
СБУ затримала власників заводу з виробництва алкоголю, які вели спільний бізнес з окупантами на Луганщині
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.93
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
17:13
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
17:05
Спортзал із дущею - випуск Бізнес з Андрієм Яніцьким
Відкрити власну справу і вийти в нуль за два роки: досвід підприємиці
17:04
виставка "Лютий: Грані Незламності"
У Києві на станції метро відкрили виставку "Лютий: Грані Незламності"
16:56
Ексклюзив
Дмитро Шавцов
Представники Червоного Хреста Білорусі відповідатимуть за викрадення українських дітей, - віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Розенко
16:45
Александер Шалленберг
"Ляпас країнам Африки": глава МЗС Австрії про вихід РФ із зернової угоди
16:39
Ексклюзив
Чорне море
У Чорному морі діятимуть нові правила, все йтиме до його демілітаризації, - експерт Defense Express Рябих
16:30
Пресреліз
ГО "Мрія дітей України" уклала меморандум із Приватбанком: разом допомагатимуть дітям загиблих героїв
16:12
на фото: наслідки російського обстрілу 20 липня
РФ пошкодила низку музеїв у Одесі та повністю знищила одну пам‘ятку в Миколаєві під час нічної атаки: Мінкульт закликав ЮНЕСКО відреагувати
16:07
OPINION
Дана Ярова
Новий сезон культового серіалу "Закупівлі міністерства оборони"
16:02
Ексклюзив
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера перекинули до Білорусі, зокрема, для створення напруги на кордоні з Україною, - білоруський військовий експерт Алєсін
15:35
ЧВК Вагнер
Британія запровадила санкції проти росіян, пов’язаних із діяльністю ПВК Вагнера в Африці
15:30
домедична допомога
У Києві відбудуться тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях метро
15:29
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Російські експерти стверджують, що Ердоган почав вести недружню політику щодо РФ, - головний редактор видання BlackSeaNews
15:11
Художник Рутковскі занепокоєний використанням його імені в генеративному ШІ
15:08
російські військові кораблі в Чорному морі
Дзеркальна відповідь: Україна розглядатиме судна, що прямують до підконтрольних РФ портів Чорного моря, як воєнні цілі
14:57
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
"Готові до різних сценаріїв": у міноборони Польщі відреагували на спільні навчання вагнерівців та армії Білорусі
14:38
санкції проти Росії
Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти окремих секторів економіки РФ
14:30
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Путін підвищує ставки і рівень шантажу, - Юсов про ядерну загрозу з Білорусі
14:21
Жозеп Боррель
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
14:16
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
Потрапив під обстріл з танків, коли їхав до аптеки по ліки: у Козачій Лопані загинув 61-річний чоловік
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Чи можна зупинити процес самопожирання?
13:58
Щодня Сили оборони просуваються від 500 м до 1 км, - Сирський
13:49
Штучний інтелект, ШІ
У Греції науковці створили 10 біобанків, використовуючи можливості ШІ
13:39
Tesla Model Y sport
Маск заявив, що Tesla може надалі знижувати ціни через важкі часи у світовій економіці
13:25
Молдова
Молдова денонсувала Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД
13:25
covid
Кожна п’ята людина, яка безсимптомно перехворіла на COVID-19, має ген, що може захищати від інфекцій, - дослідження
13:09
Ексклюзив
Путін
Воєнний злочинець номер 1 - це Путін, - представник ГУР МО Юсов
13:07
У мережі показали супутникові знімки наслідків вибухів складу боєприпасів на полігоні Криму
13:06
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Багдаді захопили та підпалили посольство Швеції через інцидент зі спаленням Корану
13:02
Генерали РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
СБУ оголосила підозру двом генералам РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
12:46
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
Багато причетних до воєнних злочинів в Україні росіян вже й так не постануть перед судом, - Юсов про можливість створення аналога ізраїльського "Моссаду"
12:41
ПВК Вагнера
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
12:25
Зеленський
Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші за нашу волю, - Зеленський про нічну атаку РФ
12:15
Ігор Кушнір
Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
12:05
OPINION
Якуб Логінов
Словаки у Польщі протестували через спекуляції на тему "Волинської різні"
12:04
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
11:57
На фото: Юрій Горбунов
"Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "Смт Інгулець"
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV