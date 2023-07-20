Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що постійні розповіді про те, мовляв, от-от з Білорусі буде напад на Україну, – це російські інформаційно-психологічні спецоперації. Їхньою метою є сіяти паніку в суспільстві та відволікати сили й засоби українського війська. Про таку ймовірність говорять уже понад рік, проте наразі загроза нападу з Білорусі відсутня.

"Кирило Буданов (керівник ГУР, – ред.) неодноразово давав інформацію про те, що ми відстежуємо ситуацію. Зараз змін немає, найближчим часом не передбачається подібного сценарію", – запевнив Юсов.

Представник ГУР вважає: російський президент Володимир Путін хотів би, аби війська РФ пішли на Україну з території Білорусі, але це лише його бажання.

"Я думаю, що є бажане і є дійсне. Звичайно, Путін хотів би залучити диктатора Лукашенка до повномасштабного вторгнення, разом з російськими військами, в Україну. До наземної операції насамперед. Але бачимо, що це до сьогодні не виходить. І, у світлі останніх подій, немає ознак, що найближчим часом вийде", – додав Юсов.

Він озвучив дані української розвідки, згідно з якими на території Республіки Білорусь узагалі вже не залишилося кадрових військових збройних сил Російської Федерації.

"Це теж, напевно, про щось свідчить. Білорусь використовувалася здебільшого як хаб рашистів – для навчання, логістичний, ремонтний. Основна хвиля "чмобіків" зараз уже, в принципі, навчання пройшла і такого пікового навантаження на полігони немає. Вони, в принципі, можуть справлятись зусиллями полігонами на території Московії", – сказав Юсов.